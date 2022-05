Ubisoft : le bénéfice net passe en dessous des 100 millions d’euros sur le Q1

Ubisoft est-il encore vraiment un géant du jeu vidéo ? L’éditeur français a déçu lors de la publication des résultats pour son premier trimestre 2022. Le chiffre d’affaires est en baisse de 5% (2,1 milliards d’euros), le bénéfice opérationnel chute de 17% (241,5 millions d’euros) mais la déception vient surtout du bénéfice net, qui passe largement en dessous des 100 millions et se situe désormais à 79,5 millions d’euros (contre 105,2 millions d’euros lors du Q1 2021). Ubisoft devient donc l’éditeur le moins rentable chez les poids lourds du secteur du JV, une situation fragilisée qui explique sans doute les rumeurs de rachat – dont Ubisoft essaie de se protéger en cherchant à s’adosser à un partenaire financier type fonds d’investissement.

L’éditeur peut tout de même compter sur ses grosses licences – Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six ont dépassé chacun les 300 millions de CA sur le trimestre, une première – et les ventes sur consoles portent toujours les finances du groupe (60% du CA, mais en recul de 5%). Les ventes des jeux sur PC représentent 26% du CA (contre 23% sur le Q1 2021) et les ventes de jeux mobiles 9% (contre 8% l’an denier). 38% du chiffre d’affaires est issu des microtransactions. Gageons que la sortie du jeu Avatar dans la foulée du film va donner un gros coup de boost à tous ces chiffres.

Enfin, Ubisoft n’a pas oublié de rappeler le nombreux changements en interne suite aux révélations sur les faits de harcèlements sexuels commis par certains cadres du groupe. L’éditeur aurait réembauché 600 salariés qui avaient quitté le studio dans la foulée de ces révélations, tandis que les femmes progressent composent 42% du comité exécutif et 45% du conseil d’administration.