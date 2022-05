Google Chrome va ajouter un générateur de cartes bancaires virtuelles

Lors de sa conférence I/O, Google a annoncé la mise en place d’un générateur de cartes bancaires virtuelles dans Chrome. L’objectif est de mieux sécuriser les paiements en ligne.

Un système de cartes bancaires virtuelles arrive dans Chrome

Lorsque vous effectuerez un paiement avec Chrome et que vous arriverez dans le champ de saisie de votre carte bancaire, Google vous demandera si vous souhaitez utiliser un numéro virtuel à la place. Le concept est similaire à celui des paiements sans contact en magasin, qui ne voient pas non plus votre carte réelle/numéro réel, bien qu’un système différent soit mis en œuvre ici.

Google travaille directement avec les réseaux de cartes bancaires (Visa, Mastercard et American Express) sur cette fonctionnalité, les numéros virtuels étant généralement le domaine des banques. En tant que telle, la mise en œuvre diffère selon les partenaires.

L’avantage des cartes bancaires virtuelles est qu’il s’agit d’un usage unique. Ainsi, si un site commerçant se fait pirater les données bancaires, le pirate ne pourra rien faire de particulier avec votre numéro utilisé puisque celui-ci était uniquement valable pour une transaction.

Le système de cartes bancaires virtuelles fera ses débuts cet été dans Chrome… d’abord aux États-Unis. Il n’y a pour l’instant pas d’informations concernant la disponibilité dans les autres pays. Et cela va sans dire, mais il faudra enregistrer la première fois sa vraie carte bancaire auprès de Google pour que les cartes bancaires virtuelles puissent se générer à chaque achat.