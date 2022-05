Love, Death & Robots : le fantastique trailer de la saison 3 est arrivé

Oubliées les craintes, évaporées les incertitudes : le trailer de la saison 3 de Love, Death & Robots a débarqué il y a quelques heures sur YouTube, et c’est un choc tant ce troisième opus semble encore au delà de ses prédécesseurs, surtout en terme de direction artistique ! 9 courts métrages animés seront disponibles dans cette saison 3, avec déjà de réelles fulgurances esthétiques pour certaines séquences.



De The Very Pulse of the Machine au style proche d’un Moebius ou d’un Caza, aux hyper réalistes Bad Traveling et In Vaulted Halls Entombed en passant par le terrifiant et esthétisant Jibaro, la suite des aventures de la petite troupe de Three Robots, le zombiesque Kill Team Kill, ou le surprenant Night of the Dead mini Land et ses décors de dioramas, pas un extrait ne nous laisse ici indifférent.

La saison 3 de Love, Death & Robots sera disponible sur Netflix le 20 mai prochain