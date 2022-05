Le géant SAP dans le viseur de l’Autorité à la concurrence en France

SAP, géant allemand des solutions de gestion, est dans le viseur de l’l’Autorité française à la concurrence suite à une plainte du Cigref. Après une bataille juridique de plusieurs années l’association a fini par convaincre l’Autorité à la concurrence de la légitimité de ses griefs. « A ce stade, l’Autorité de la concurrence a décidé de privilégier l’instruction de la saisine portant sur SAP, qu’elle va lancer auprès des entreprises et des organismes publics, clients ou non de SAP » précise ainsi le communiqué de l’association.

Le Cigref, qui reproche à SAP ses pratiques commerciales (notamment sur le manque de transparence de sa grille tarifaire et le coût de plus en plus élevé de ses solutions), pourrait bientôt recevoir le soutien indirect de l’USF (association des utilisateurs francophones des solutions SAP) : les membres de l’USF devront en effet répondre à un questionnaire élaboré par l’Autorité à la concurrence et portant justement sur les pratiques commerciales de SAP.