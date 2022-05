La Russie est accusée d’une cyberattaque visant un satellite européen

L’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis accusent la Russie d’être responsable d’une importante cyberattaque visant un satellite européen afin de préparer l’invasion de l’Ukraine. Cette opération a eu lieu à la fin février.

Grosse cyberattaque visant un satellite européen

« Nous pouvons l’attribuer au gouvernement russe », a déclaré le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell devant la presse à Bruxelles, précisant que c’était la première fois que l’Union européenne accusait ouvertement le pouvoir de Moscou d’être responsable d’une cyberattaque.

« La cyberattaque a eu lieu une heure avant l’invasion non provoquée et injustifiée de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022, facilitant ainsi l’agression militaire », affirme l’Union européenne dans une déclaration au nom des 27 États membres. « L’attaque a causé des perturbations importantes dans les communications qui ont affecté les services publics, les entreprises et les citoyens utilisateurs en Ukraine, et elle a également touché plusieurs États membres de l’UE », rappelle-t-elle.

C’est le réseau de satellites KA-SAT, exploité par Viasat, qui a été visé par l’importante cyberattaque. L’attaque a mis hors ligne des milliers d’utilisateurs d’Internet en Allemagne, en France, en Hongrie, en Grèce, en Italie et en Pologne. Cela a touché des dizaines de milliers de terminaux qui ont été endommagés et sont devenus inutilisables, ne pouvant pas être réparés.

Pour leur part, les États-Unis affirment que l’attaque a mis hors service des microstations terriennes en Ukraine et à travers l’Europe qui font fonctionner notamment des éoliennes et acheminent Internet vers des citoyens. Les États-Unis accusent aussi les cyberagents de l’armée russe d’avoir déployé plusieurs familles de logiciels malveillants, qui effacent toutes les données des ordinateurs visés, dans les réseaux de l’administration et du secteur privé ukrainiens.

L’Union européenne envisage dans sa déclaration de prendre de nouvelles mesures pour prévenir, décourager, dissuader et réagir à de tels comportements malveillants dans le cyberespace, en coordination avec ses alliés.