Westworld : un trailer et une date pour la 4ème saison

Les robots tueurs de Westworld sont de retour ! Après une formidable première saison et les 2 saisons suivantes qui l’étaient beaucoup moins, Westworld, la série adapté du roman de Michael Crichton, sera bientôt de retour sur HBO et HBO Max. La date de diffusion de la saison 4 a été fixée au 26 juin prochain, et l’on ne peut qu’espérer que la série retrouve ce cynisme et ce sens aigu du politiquement correct qui avait fait de la saison 1 une véritable petite bombe (avec notamment un Ed Harris phénoménal).



Le trailer de cette saison 4 à venir ne donne pas beaucoup d’indications, mais la thématique de robots humanoïdes à la recherche de leur identité et singularité profonde reste à priori centrale. On retrouve une grosse partie du cast de la saison 3, soit Maeve (Thandiwe Newton), Caleb (Aaron Paul), William (Ed Harris) et bien sûr Bernard (Jeffrey Wright). En revanche, on peut visiblement définitivement oublier la « sexy touch » des glorieuses productions de HBO des années 90 et du début des années 2000 (« It’s not porn, it »s HBO ! »). Les temps changent, et il faudra (malheureusement) bien s’y faire…