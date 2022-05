Kendrick Lamar utilise du deepfake dans son nouveau clip

Kendrick Lamar a sorti le clip vidéo de son nouveau morceau The Heart Part 5 et il fait parler de lui puisqu’il y a l’usage du deepfake. C’est l’occasion de retrouver des artistes vivants et d’autres décédés qui « reviennent à la vie ».

Du deepfake dans le clip de Kendrick Lamar

Le clip fait une transition fluide entre les visages basés sur des personnes célèbres et parfois notoires de la culture noire récente, notamment Kanye West, OJ Simpson, Will Smith et des icônes défuntes comme le basketteur Kobe Bryant et le rappeur Nipsey Hussle.

Deep Voodoo, un studio formé par les créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, s’est occupé de toute la partie deepfake pour ce clip de Kendrick Lamar. La vidéo a été réalisée par Kendrick Lamar et Dave Free.

Comme pour les paroles elles-mêmes, les visages superposés servent de commentaire sur l’expérience des Noirs. Ils représentent différents aspects d’une voix commune et apparaissent à côté de couplets clés (comme Kanye West pour les troubles bipolaires et Nipsey Hussle pour le meurtre). En ce sens, la vidéo de Kendrick Lamar rappelle que la technologie du deepfake n’est qu’un outil et qu’elle peut être utile à l’expression artistique si elle est bien utilisée. Jusqu’à présent, elle a surtout été utilisée pour de la pornographie ou de fausses informations.

Pour l’anecdote, le clip a été temporairement indisponible sur YouTube. Il est possible que ce soit en lien avec l’usage du deepfake, sachant que celui-ci est parfois utilisé avec de mauvaises intentions. Mais le clip est de retour et enregistre 7,4 millions de vues 18 heures après sa disponibilité.