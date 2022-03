Deepfake : une vidéo manipulée de Zelensky appelant à la reddition a été retirée des réseaux sociaux

C’était à craindre : les réseaux sociaux dégorgent de fake-news depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, mais cette fois, les manipulateurs d’opinion sont allés un (gros) cran plus loin avec une vidéo de Volodymyr Zelensky appelant à la reddition de ses forces armées. Bien évidemment cette séquence est totalement bidonnée via la technique désormais assez simple à mettre en oeuvre du Deepfake (manipulation vidéo, grâce à l’IA, du visage d’une personnalité pour lui faire dire n’importe quoi).

3/ More about our policy against manipulated media in our community standards: https://t.co/y0iEGbdU8D pic.twitter.com/u4IcXZVne7

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) March 16, 2022