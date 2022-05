Ncuti Gatwa (Sex Education) interprètera le premier Dr Who noir

Longtemps compassée dans ses traditions, la cultissime franchise Dr Who est devenue depuis quelques années un modèle d’inclusivité (peut-être moins une référence de scénarios de qualité, mais c’est une autre histoire…). Après Jodie Whittaker, premier Dr Who de sexe féminin, qui aura tenu trois saisons (de la 11ème à la 13ème), la série accueillera donc Ncuti Gatwa, qui sera donc le tout premier Dr Who noir (et le premier aussi à être né en dehors du Royaume-Uni). La BBC avait promis à nouveau un Dr Who issu des « minorités », et a donc tenu parole. Ncuti Gatwa a notamment joué dans les séries Sex Education ou bien encore The Last Letter From Your Lover.

L’arrivée de Ncuti Gatwa au casting s’accompagne aussi d’un nouveau showrunner : Russel T. Davies remplacera donc Chris Chibnall. Ravi d’avoir été sélectionné pour le rôle, Ncuti Gatwa a livré ses premières impressions enthousiastes :« Ce rôle et cette série signifient tellement pour beaucoup de gens à travers le monde, y compris moi, et chacun de mes talentueux prédécesseurs ont géré cette responsabilité unique et ce privilège avec le plus grand soin ».