Doctor Who : après trois saisons, Jodie Whittaker quitte le rôle titre

Après trois saisons à endosser l’habit du plus célèbre docteur britannique, Jodie Whittaker quitte la série Doctor Who. L’actrice a annoncé officiellement qu’elle ne reprendrait plus le rôle titre à l’issue de la 13ème saison. Jodie Whittaker restera donc pour la postérité la première femme à avoir incarné Doctor Who, après David Tennant (formidable), Matt Smith et Peter Capaldi. A noter que le showrunner Chris Chinall suit le même chemin que l’actrice et ne rempilera pas sur la 14ème saison.

Les spéculations vont donc bon train pour savoir qui sera le 14ème pilote du Tardis. La BBC a déjà déclaré qu’elle privilégierait un acteur issus des minorités (bon…), ce qui réduit la liste des favoris à Michaela Coel (I May Destroy You) ou Nabhaan Rizwan (Informer and Industry). Le choix final de la BBC sera sans doute officialisé l’an prochain. Un peu de patience donc…