La plateforme de streaming de contenus sportifs a eu sans doute l’idée du siècle : montrer un match entre le John McEnroe actuel, légende vivante du tennis qui émailla de ses coups de gueule les années 80, et l’avatar virtuel d’une version de McEnroe… beaucoup plus jeune ! Ces 45 minutes de programmes sont le résultat d’un incroyable projet technologique, sachant que John McEnroe sera confronté à cinq avatars virtuels de John McEnroe relatifs à des moments charnières de la carrière du champion !



La première étape du projet à consisté à récupérer les attitudes et les gestes de McEnroe via des outils de capture de mouvement (l’ex champion était alors affublé d’une combinaison avec capteurs). Ces mouvements seront ensuite rattachés à des avatars 3D ultra réalistes créés avec le logiciel MetaHuman couplé à l’Unreal Engine 5 (deux outils de la société Epic).

Vient ensuite la partie la plus incroyable : les avatars 3D sont projetés en temps réels de l’autre côté du terrain sur un écran de particules holographiques (type fumée), tandis que derrière ce mur d’image, un robot-canon lanceur se synchronise avec les mouvements de l’avatar afin de donner l’illusion que c’est bien ce dernier qui renvoie la balle ! Ainsi, a chaque fois que le vrai McEnroe tape dans la petite balle jaune, l’Avatar 3D et le robot situé juste derrière se déplacent au point de rebond ; une balle est alors tirée du robot-canon, qui traverse le mur de fumée holographique en direction du McEnroe en chair et en os. McEnroe vs. McEnroe sera diffusé aujourd’hui-même sur la chaine ESPN+.