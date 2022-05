Pour une majorité d’américains, le Métavers, c’est pas très clair

Le Métavers reste encore un concept flou pour de très nombreuses personnes, sans doute parce que c’est aussi le brouillard le plus total chez les promoteurs du concept. Une définition simple voudrait que le Métavers désigne un monde virtuel (avec casque VR donc) dans lequel il est possible de faire de multiples activités et d’interagir avec les avatars d’autres personnes, mais les grandes marques s’évertuent à y rajouter une telle bouillabaisse d’éléments divers (NFTs notamment) que l’on peine à s’y retrouver.

En conséquence de ce bazar, une majorité de français ne sait pas définir le Métavers, et il en va de même pour 60% des américains, qui dans une enquête sur le sujet ont répondu ne pas « être du tout familier » avec le concept. 58% des personnes interrogées s’estiment aussi totalement neutres par rapport aux perspectives du Métavers (« Est-ce que l’idée de métavers vous rend plus excité ou effrayé par l’avenir, ou ni l’un ni l’autre ? »). Et pour ne rien arranger, près d’un américain sur trois (32%) a peur de ce que le Métavers pourrait générer dans le futur (contre seulement 7% d’enthousiastes). Aie.

Meta/Facebook a donc beaucoup de travail devant lui pour convaincre les indécis et les rétifs au Métavers. « Rome ne s’est pas faite en un jour », mais tout de même…