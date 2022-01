Métavers : les français ne savent pas ce que c’est… mais en ont déjà très peur (étude)

La constatation pourrait être faite dans de nombreux domaines : moins on connait quelque chose, plus on en a peur. Ainsi, un sondage mené conjointement par le cabinet de conseil en innovation Talan et l’institut Ifop montre qu’entre les français et le Métavers, c’est encore l’incompréhension qui domine. A la question « Avez-vous déjà entendu parler des Métavers ? », seules 35% des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative, et 14% seulement savent « précisément de quoi il s’agit ». Sans surprise, les plus jeunes (18-49 ans) sont les mieux renseignés (de 40 à 42% de réponses positives) tandis que les 65 ans et plus sont totalement largués (28% de réponses positives).

Sans surprise encore, presqu’un homme sur deux connait le Métavers (46%), ce qui signifie que le score moyen (35% qui sont au courant) est principalement tiré par le bas par la population féminine. On note aussi que les professions supérieures et intermédiaires sont nettement plus au courant que les autres (61% savent ce qu’est le Métavers). Beaucoup ne savent donc pas ce qu’est le Métavers, mais beaucoup aussi savent pourtant à quoi ça va servir : pour 60% des personnes interrogées, le Métavers proposera surtout du loisir, et pour 58% tout de même, cette nouvelle technologie pourrait donner accès à la culture (Musée virtuel par exemple).

Et voilà donc le joli paradoxe : 65% des personnes interrogées n’ont jamais entendu parler du Métavers, mais 75% ont tout de même des craintes à son sujet. Les jeunes sont moins trouillards (49%) que les plus âgés (80%), et 80% estiment que la démocratisation de la VR/AR ne va pas aider à diminuer les émissions carbone. Une fraction de la population est en revanche très bien connectée aux dernières nouveautés du numérique : 8% des français affirment avoir déjà possédé des cryptos, et de 4 à 19% (selon les tranches d’âge) ne sont pas rebutés d’acheter des biens numériques avec de la vraie monnaie.