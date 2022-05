Half Life 2 : une vidéo du spin-off annulé d’Arkane remonte à la surface

C’est une sacré découverte faite par Noclip, « doumentaliste-youtubeur » bien connu du secteur du JV. Ce dernier exhume à la surface un long extrait de gameplay d’un spin-off annulé du chef d’oeuvre Half Life 2, spin-off qui devait être réalisé par le studio lyonnais Arkane (qui appartient depuis peu à Microsoft). Cette très longue séquence de plus d’une heure dévoile la vision du lore de Hal Life à travers les « yeux » du studio à l’origine de Prey, de la franchise Dishonored et plus récemment de l’excellent Deathloop. Et forcément, on retrouve donc dans cette séquence les aspects immersive sim caractéristiques des créations du studio français.

Le spin-off annulé avait commencé à être développé en 2006, et situait son action à Ravenholm. Arkane avait visiblement décidé de miser sur une ambiance horrifique alors que Valve lorgnait principalement sur les aspects politiques d’Half Life (dystopie). Une formidable trouvaille, et presque des regrets que le projet n’ait pas été mené jusqu’au bout.