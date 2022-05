Sora-Q : un petit drone conçu par Sony et Tommy rejoindra un jour la Lune

L’agence spatiale japonaise (JAXA) prépare une mission spatiale semi privée en collaboration avec la société iSpace. Cette mission se fixe pour objectif d’emmener sur la Lune un petit drone sphérique du nom de Sora-Q. Ce minuscule drone-robot semblable au BB 8 de Star Wars a été conçu par Sony, l’université de Doshisha, mais aussi la société de jouets Tommy ! Haut de quelques centimètres et pesant 250 grammes à peine, le Sora-Q s’apprête donc à devenir le véhicule le plus léger jamais déposé sur la Lune. Mais au delà de ces petites dimensions et de ce look mignon, le Sora-Q est un véritable appareil exploratoire grâce à son système de roues mobiles et sa caméra HD.



L’appareil a aussi été conçu pour résister aux températures extrêmes de l’espace. Si tout se déroule sans encombres, Sora-Q récoltera des informations sur la poussière grise qui recouvre la surface de la Lune, une poussière qui porte le nom de régolithe. La JAXA n’a pas encore fixé de calendrier pour cette future mission lunaire.