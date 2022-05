Starlink : une rallonge de l’abonnement pour déplacer à loisir son antenne… aux Etats-Unis

Voilà qui pourrait intéresser les américains férus de camping car (connecté) : Starlink vient d’ajouter une rallonge optionnelle de 25 dollars à son abonnement satellitaire, rallonge qui autorise l’abonné à modifier la localisation de son antenne de réception. Evidemment, il faudra déplacer aussi tout le matériel connexe (box de réception, câble) pour que tout fonctionne sans heurts, et se déplacer uniquement à l’intérieur des Etats-Unis, l’option n’étant proposée qu’aux seuls abonnés américains.

Starlink is awesome for RV’s, camping or any activity away from cities

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022