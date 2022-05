Anomaly 6 : une nouvelle « affaire Pegasus », et des millions de smartphones espionnés

Se dirige t-on vers une nouvelle affaire Pegasus ? Des journalistes de The Intercept et Tech Inquiry affirment que la société Anomaly Six (ou A6) rachète depuis des années des données de localisation à certains éditeurs d’apps (qui vivent de la revente de ses données). Ces données ont beau être récupérées dans une cadre légal – comprendre, avec le consentement de l’utilisateur – l’utilisation très extensive qui en serait faite poserait de lourdes questions éthiques.

A6 collabore en effet avec Zignal Labs, une société qui s’est spécialisée dans le recoupement des données de localisation avec les données de réseaux sociaux. Comme il est impossible de récolter à la fois la localisation et l’identité de l’utilisateur localisé, A6 passerait donc par la bande afin d’obtenir les informations manquantes. Cette technique est d’autant plus problématique que Zignal Labs récupèrerait des données personnelles (notamment 2 milliards d’adresses mail !)… qu’il n’est pas sensé pouvoir obtenir.

Dans des documents internes que les journalistes ont pu consulter, A6 affirme que 230 millions d’appareils sont ainsi « surveillés » un peu partout dans le monde, sachant que les techniques de Geofencing utilisées conjointement par A6 et Zignal Labs peuvent générer entre 30 et 60 pings de localisation par appareil… et par jour ! Plus inquiétant encore, A6 explique avoir été en mesure d’espionner la localisation journalière d’agents de la CIA et de la NSA, allant même jusqu’à localiser précisément l’adresse du domicile de certains agents. Sans surprise, les services de renseignement américains se seraient montrés très intéressés par les services d’Anomaly 6.