Google annonce la fin de YouTube Go, l’application va disparaître

Google a décidé de mettre fin à son application YouTube Go. Il s’agit d’une version allégée du service de vidéo qui, au départ, était destinée aux pays n’ayant pas une bonne connexion Internet afin de faciliter l’usage.

C’est la fin pour YouTube Go

« Nous annonçons que YouTube Go s’arrêtera dès le mois d’août », annonce Google. Le groupe invite les utilisateurs à basculer sur l’application principale ou se rendre sur youtube.com. « Par rapport à YouTube Go, l’application YouTube principale offre une meilleure expérience utilisateur globale et propose des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur YouTube Go et demandées par beaucoup de monde, comme la possibilité de commenter, de publier, de créer du contenu et d’utiliser un thème sombre », ajoute Google.

YouTube Go a vu le jour pour la première fois en 2016. Comme dit précédemment, elle concernait au départ les pays où la connexion Internet n’était pas très bonne. L’application était allégée au niveau des fonctionnalités, ce qui permettait de charger l’essentiel et ainsi limiter l’usage de la connexion. Mais au fil des années, l’application est sortie dans plusieurs pays, dont ceux qui n’ont pas de problème particulier pour Internet.

Au fait, pourquoi cet arrêt de l’application ? Google ne donne pas une explication précise. La société se charge simplement de remercier les utilisateurs qui ont profité du service pendant ces six dernières années. « Nous sommes heureux de vous accueillir dans la communauté de l’application YouTube principale », conclut le groupe.