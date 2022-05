La Russie diffuse des films piratés dans ses cinémas

Confrontée à un véritable embargo économique et commercial depuis son intervention militaire en Ukraine, la Russie tente de s’adapter tant bien que mal à ces nouvelles contraintes. L’un des secteurs économiques les plus touchés en Russie est celui des exploitants de salles, plus aucun blockbuster hollywoodien ne pouvant franchir la frontière. Pour quelques milliers d’exploitants de salles, ce blocus est une véritable catastrophe puisque cela signifie que les poids lourds de Disney/Marvel ou bien encore le dernier Batman de Matt Reeves ne peuvent pas être diffusés sur grand écran.

Refusant une mort lente de leurs activités, certains exploitants russes ont trouvé une parade à cette situation en projetant dans leurs salles… des films piratés ! The Batman, Alerte Rouge de Pixar et même des films Netflix (qui s’est retiré de Russie) sont désormais diffusés… dans leur version pirate. Histoire de contourner la loi sur le copyright, les exploitants de ces salles proposent leurs locaux en location à des entreprises, ces dernières réalisant alors des projections dans un cadre privé (et donc légal). Un petit montage qui pour l’instant semble fonctionner.