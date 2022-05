Spot : le robot de Boston Dynamics est fait pour bosser… et danser (vidéos)

Malgré son look de robot-chien futuriste, Spot a été conçu, et vendu, comme un robot professionnel, aussi à l’aise avec les agents du NYPD qu’avec des ouvriers en bâtiment. Malgré cette orientation très pro, Boston Dynamics (qui appartient désormais à Hyundai) continue de nous éblouir avec des vidéos pleins d’humour qui mettent en scène ce bon Spot dans des séquences souvent surréalistes. C’est une nouvelle fois le cas dans la vidéo No Time to Dance, qui nous montre un robot Spot en plein duo de danse avec un ouvrier. Forcément, c’est tout à fait charmant, et c’est aussi une manière sympa de montrer quelques unes des aptitudes physiques du robot (stabilité, souplesse des jointures et des mouvements, etc.).

Outre cette séquence légère, Boston Dynamics a publié une seconde vidéo cette fois dédiée aux dernières nouveautés de Spot : le robot bénéficie désormais de 5 caméras couleur, d’un contrôleur tactile plus grand (signé Samsung), d’une batterie plus grosse (pour une meilleure autonomie), d’un nouveau module de charge , d’un SoC plus rapide avec un NPU, et de la compatibilité 5G.