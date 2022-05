Orange sonne le glas de l’Horloge Parlante

Orange a pris une décision aussi symbolique que logique : l’Horloge Parlante, un service créé en 1933 par l’astronome Ernest Esclangon et accessible aujourd’hui via le 3699 (1,50 euro/appel ), n’existera plus à partir du premier juillet de cette année. L’opérateur français a en effet décidé de mettre un terme à un service devenu quasiment inutile à l’heure où chacun (ou presque) a un smartphone dans la poche. De fait, le maintien en service de de L’Horloge Parlante ressemblait déjà un acte mémoriel depuis quelques années.

Ernest Esclangon devant l’Horloge Parlante de l’Observatoire de Paris, en 1933

Pour rappel, le service « moderne » de l’Horloge Parlante a été créé en 1991, lorsque France Telecom (qui deviendra Orange) est devenu partenaire de l’Observatoire de Paris (Ernest Esclangon était le directeur de l’Observatoire de Paris en 1933, la boucle est bouclée). L’Horloge Parlante est alors le premier service automatisé dans le monde capable de donner l’heure et la date du jour, et ce avec une précision totale puisque les données sont basées sur un temps universel issu des horloges atomiques du laboratoire SYRTE.