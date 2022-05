Firefox 100 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla rend aujourd’hui disponible la version stable de Firefox 100. Il s’agit de la première version avec trois chiffres et il se trouve que cela a un impact sur certains sites. Google a connu le même scénario avec Chrome 100.

Attention à l’usage sur certains sites

Certains sites peuvent ne pas fonctionner avec Firefox 100. Cela concerne surtout des sites qui n’ont pas été mis à jour depuis des années maintenant ou qui utilisent de vieilles technologies. Certains systèmes savent reconnaître les versions à deux chiffres mais pas celles à trois chiffres. Du coup, les sites problématiques retiennent uniquement les deux premiers chiffres (10 en l’occurrence). Firefox 10 a vu le jour en 2011, c’est dire.

Mais Chrome 100 est disponible depuis la fin mars et il ne semble pas y avoir de problèmes majeurs. Le navigateur de Mozilla devrait donc s’en sortir pour la très grande majorité des sites visités.

Les nouveautés de Firefox 100

Pour ce qui est de nouveautés, la mise à jour prend désormais en charge l’affichage des légendes/sous-titres sur les vidéos YouTube, Prime Video et Netflix lorsqu’il y a le mode Picture-in-Picture (image dans l’image). Il suffit d’activer les sous-titres sur le lecteur vidéo présent sur la page et ils apparaîtront. Aussi, le mode Picture-in-Picture supporte maintenant les légendes vidéo sur les sites qui utilisent le format WebVTT (Web Video Text Track).

En outre, Firefox 100 inclut un correcteur orthographique qui peut utiliser plusieurs dictionnaires de langue en même temps, active le décodage vidéo AV1 accéléré par le matériel sur certains PC sous Windows, propose des barres de défilement qui ne prennent plus de place par défaut sur Linux et Windows, et supporte le HDR sur les vidéos sur les Mac (pour l’instant avec YouTube)

Firefox 100 est disponible dès maintenant au téléchargement sur le site de Mozilla.