Facebook va (déjà) mettre fin à son initiative de podcasts

Facebook a lancé il y a un an son initiative de podcasts pour concurrencer les différents services (comme Spotify) et voilà que le service va fermer ses portes le 3 juin prochain. Le succès n’est pas au rendez-vous, d’où l’abandon.

C’est la fin pour les podcasts sur Facebook

Meta, la maison-mère de Facebook, a confirmé à Bloomberg que l’arrêt de son service de podcasts interviendra le 3 juin prochain. Dès cette semaine, il ne sera plus possible d’ajouter de nouveaux contenus. Aussi, le réseau social va abandonner Soundbites (une sorte de TikTok qui offre de courts clips audio) et son espace audio. Le retrait pour ces deux éléments se fera au cours des prochaines semaines, sans plus de précision. Quant au système Live Audio Rooms (concurrent de Clubhouse), il va être intégré dans Facebook Live.

Dans la note adressée aux partenaires, Facebook a indiqué qu’il ne prévoyait pas d’alerter les utilisateurs sur le fait que les podcasts ne seront plus disponibles, laissant aux éditeurs le soin de décider comment ils souhaitent divulguer cette information.

Quel est donc l’avenir ? Meta préfère miser sur le métavers. Le groupe a déjà déployé d’importants moyens et ne compte pas s’arrêter. Il a même été question de changer de nom, c’est dire l’implication. Malgré tout, certains analystes et spécialistes ne sont pas sûrs que le métavers sera aussi important que Meta veut le faire croire. Seul l’avenir nous le dira.