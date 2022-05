(Wikipédia n’accepte plus les dons en cryptomonnaie

La fondation Wikimédia, qui s’occupe essentiellement de Wikipédia, a décidé de ne plus accepter les dons effectués en bitcoin ou avec d’autres cryptomonnaies. Suite à cette décision, le compte Bitpay dédié va fermer ses portes.

Après une longue discussion avec près de 400 membres de la communauté de la fondation, la majorité a voté en faveur de la suppression des contributions en cryptomonnaies par 234 voix contre 94. Certains des principaux arguments concernaient les implications environnementales du bitcoin, le risque d’escroquerie, ainsi que le fait que la fondation reçoit un montant très faible de dons en cryptomonnaies par rapport aux autres formes de paiement. Elle indique avoir reçu 130 100,94 dollars de dons en cryptomonnaies en 2021, ce qui ne représente que 0,08% du total des contributions reçues.

Sur son site, la fondation Wikimédia indique :

La fondation Wikimedia a décidé de ne plus accepter directement les cryptomonnaies comme moyen de faire des dons. Nous avons commencé notre acceptation directe des cryptomonnaies en 2014 sur la base des demandes de nos bénévoles et de nos communautés de donateurs. Nous prenons cette décision sur la base des commentaires récents de ces mêmes communautés. Plus précisément, nous allons fermer notre compte Bitpay, ce qui supprimera notre capacité à accepter directement les cryptomonnaies comme méthode de don.