Applications Android : Google a banni 190 000 développeurs malveillants en 2021

En 2021, Google a opéré à un nettoyage sur le Play Store, à savoir le lieu pour télécharger les applications Android, en bannissant 190 000 développeurs dits malveillants. Ils ont été pris la main dans le sac en train de distribuer des malwares ou faire du spam.

Google a souligné qu’il a banni 190 000 comptes de développeurs malveillants et spammeurs rien qu’en 2021. À titre de comparaison, ce nombre était de 119 000 en 2020. Dans le même ordre d’idées, 1,2 million d’applications qui violaient les règles du Play Store ont été supprimées, et l’entreprise affirme que cela signifie qu’elle a empêché des milliards d’installations potentiellement nuisibles. Plus de 500 000 comptes de développeurs inactifs et abandonnés ont également été fermés.

Google en profite pour rappeler ses récentes actions. Il y a notamment eu le lancement de la section sur la sécurité des données, une interface centrale de gestion des politiques relatives aux applications pour les développeurs, et des efforts déployés pour rendre les kits de développement (SDK) plus sûrs.

La société ajoute que 98% des applications qui ont migré vers Android 11 ont réduit leur accès aux API sensibles. Cela inclut l’API d’accessibilité, qui n’est désormais autorisée que pour les cas d’utilisation prévus et non pour l’enregistrement des appels.