Sony annoncera de nouveaux smartphones Xperia le 11 mai

Sony donne rendez-vous le 11 mai pour la présentation de nouveaux smartphones Xperia. Il y a déjà eu quelques rumeurs, ce qui permet de savoir ce que la société japonaise devrait annoncer dans 10 jours.

De nouveaux smartphones Sony Xperia le 11 mai

Une vidéo a été publiée par Sony cette semaine pour annoncer sa présentation du 11 mai. La vidéo évoque le Xperia 1 de 2019, le Xperia 1 II de 2020 et le Xperia 1 III de 2021. « Êtes-vous prêt pour le prochain ONE ? », demande le constructeur. On peut donc évidement se douter qu’il y aura la présentation du Xperia 1 IV. Il ne devrait pas être seul puisque les fuites ont également fait état du Xperia 10 IV.

Étant donné que la génération précédente offrait des caractéristiques haut de gamme pour un smartphone de 2021, le Xperia 1 IV de 2022 devrait être proposé avec le Snapdragon 8 Gen 1, à savoir la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Les rendus précédemment divulgués suggèrent que très peu de choses vont changer au niveau du design, avec le ratio d’aspect 21:9 qui devrait être conservé aux côtés d’une prise jack de 3,5 mm et de haut-parleurs en façade.

Rendez-vous donc le 11 mai pour savoir ce que Sony nous réserve avec ses Xperia. L’heure de présentation est 9 heures du matin (heure française).