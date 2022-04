Telegram ajoute le paiement en cryptomonnaies

Telegram prend désormais en charge le paiement en cryptomonnaies avec le support du toncoin et du bitcoin. Le premier est le projet de cryptomonnaie de l’application de messagerie qui a été dévoilé pour la première fois en 2008.

Bien que seuls les toncoins peuvent être envoyés via l’application, les utilisateurs de Telegram ont également la possibilité d’acheter des bitcoins grâce au bot @wallet. L’objectif est de faire en sorte que l’envoi de toncoin « ressemble à l’envoi d’un message », a déclaré la Fondation TON, qui gère le projet de cryptomonnaie. Le bot a déjà été utilisé par 800 000 comptes Telegram, a-t-elle précisé.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

