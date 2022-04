MREAL X1 : Canon annonce son nouveau casque XR, avec un FoV largement amélioré

Après un MREAL S1 séduisant mais ultra cher et aux performances limitées, Canon revoit sa copie avec le MREAL X1, sa seconde mouture de casque XR destiné aux professionnels, qui bénéficie cette fois d’un FoV (Field of View/champ de vision) très largement amélioré. On passe ainsi d’un FoV de 45° × 34° (hauteur sur largeur) à un FoV beaucoup plus correct de 58° × 60°. On reste encore loin des champs de vision des casques VR (qui démarrent généralement à 90°, jusqu’à 180° sur les modèles les plus hauts de gamme), mais il faut rappeler ici que l’on parle d’un appareil conçu pour l’affichage en réalité augmentée (et donc avec un FoV encore limité).



L’affichage est lui aussi boosté, avec une définition de 1,920 × 2,160 pixels par œil sur le X1, contre 1,600 × 1,200 pixels sur le modèle précédent. Un accessoire optionnel permet en outre de tenir le casque à la main et non sur la tête.

Pour rappel, le MREAL X1 dispose d’une technologie d’affichage similaire au Lynx-R1, ce qui signifie que l’on ne voit pas le monde réel directement à travers une visière transparente (comme sur l’HoloLens de Microsoft) mais via deux écrans en très haute définition qui retranscrivent en temps réel ce que « voient » deux caméras placées à l’avant du casque. Les éléments AR sont ensuite rajoutés sur cet affichage en temps réel, ce qui permet d’annuler les effets de transparence sur les objets (autre défaut récurrent de la AR).

Pour l’instant, le MREAL X1 est uniquement commercialisé au Japon (le seul choix de langue est le japonais dans les menus !). Les entreprises ou les professionnels intéressés peuvent même négocier le tarif. Ce dernier se situerait aux alentours des 10 000 dollars, ce qui est tout de même trois moins cher que le prix du MREAL S1 (30 000 dollars !).