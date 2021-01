MREAL S1 : Canon dévoile un casque VR… facturé à 30 000 euros !

Vous trouviez déjà qu‘Apple avait largement forcé sur la sauce avec son casque VR à 1000 euros (non confirmé encore) ? Alors accrochez vous à votre siège : Canon vient de dévoiler le MREAL S1, un casque AR/VR puissant et léger qui sera facturé aux doux prix de 4 millions de yens, soit un peu plus de 30 000 euros ! Non, il n’y a pas de zéro en trop, et Canon justifie ce montant faramineux par le positionnement très « pro » de l’appareil.



En effet, le MREAL S1 dispose de deux capteurs CMOS à très haute résolution capables de mixer des éléments virtuels dans l’environnement réel… et vice et versa ! Le résultat est un affichage vraiment hybride, ni totalement VR ni totalement AR. L’utilisateur peut ainsi voir ses « vraies » main toucher la carrosserie… d’une voiture virtuelle ! Il est même possible de « rajouter » des éléments virtuels à des objets réels, ce qui sera sans doute un énorme atout lors des phases d’amélioration d’un prototype industriel.

Conçu exclusivement pour le secteur professionnel et la formation, le MREAL S1 fait avancer la techno VR d’un gros pas. Le casque pèse moins de 200 grammes, intègre des dalles micro-OLED à très haute densité, et peut être relié à une unité de calcul portable pour l’affichage d’éléments virtuels complexes. Le MREAL S1 sera disponible à la vente au Japon à la fin du mois de février. L’appareil sera livré avec un ordinateur et un logiciel dédié.