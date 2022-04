Assassin’s Creed : on connait le nom de la version VR (Leak)

Annoncée l’an dernier, la version VR d‘Assassin’s Creed n’avait toujours pas montré le bout d’un premier pixel… jusqu’à aujourd’hui. Un leak à priori « legit » du site Exputer dévoile le menu de démarrage du jeu, qui nous renseigne donc sur le nom du titre d’Ubisoft : Assassin’s Creed Nexus. La vidéo se poursuit avec la phase de calibration pour les manettes VR (un classique dans les jeux VR) et débouche enfin sur ce qui ressemble au tout premier niveau « didacticiel » du jeu (mission « L’épée d’Ezio”).

Le site Exputer a aussi recueilli quelques infos sur le jeu lui-même, qui devrait donc permettre d’incarner des d’Assassins en provenance de tous les titres de la franchise. Sans surprise, on apprend aussi que le gameplay de cet Assassin’s Creed Nexus serait largement orienté vers l’escalade et les combats, des phases de jeu qui mettront particulièrement en valeur les atouts de l’affichage en réalité virtuelle. Concernant les déplacements dans le jeu, il sera possible de se téléporter d’une zone à l’autre (team fragile) ou de se mouvoir librement. Un simple coup de poignet avec la manette VR fera surgir la fameuse lame de l’assassin.

Ce leak semble indiquer que le développement du jeu avance bien, et il ne serait donc pas étonnant qu’Ubisoft nous en parle officiellement un peu plus d’ici les prochaines semaines/mois.