Pixel Watch : après le prototype égaré, un nouveau leak sur les specs et le prix

On en sait désormais beaucoup plus sur la Pixel Watch, la montre connectée de Google. La découverte il y a quelques jours d’un des prototypes égarés de la smartwatch nous renseignait déjà sur le design de l’appareil, d’allure bombée et plutôt « classy », ainsi que sur le système de fixation propriétaire pour le bracelet. Rebelotte aujourd’hui avec cette fois un tweet du bien informé Yogesh Brar qui nous informe sur les spécifications principales de l’accessoire, mais aussi sur son tarif.

Got some info on Pixel Watch from a relatively new source

1) Google Samsung partnership here as well.

2) Same sensors as Galaxy Watch (ECG & more)

3) new WearOS 3.1 build

4) 2 sizes, atleast 4 color watch bands.

5) Limited release, priced between $300-400

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 27, 2022