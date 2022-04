Microsoft Gaming : des résultats records sur le Q1 et les Xbox Series passent devant la PS5

La division Microsoft Gaming dirigée par Phil Spencer a enregistré des résultats records sur le premier trimestre 2022. A l’occasion de la publication de ses résultats sur la période, Microsoft a levé le voile sur l’état de forme de sa branche jeu vidéo, et c’est peu dire que les voyants sont au vert. Ainsi, Microsoft Gaming a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dollars, un record pour un Q1. Les services, dont le Game Pass connaissent une croissance de 4%… sur le trimestre seul (de janvier à mars) et 10 millions de joueurs sont passés par Xbox Cloud.

Côté hardware (qui ne représente plus qu’1/5ème des revenus de la branche Xbox), les ventes de Xbox Series enregistrent une hausse de leur revenu de 14% sur un an, alors que dans le même temps les ventes de PS5 sont en forte baisse, contraintes par une pénurie de composants qui semble faire beaucoup plus de dégâts du côté de PlayStation. Satya Nadella, le CEO de Microsoft, confirme ainsi qu’entre janvier et mars, les Xbox Series se sont mieux vendues que la PS5 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Europe de l’Ouest, soit sur les principaux marchés de la console de salon (le Japon étant désormais le bastion de Nintendo et de sa Switch). Pour rappel, au début du mois de janvier, 12,5 millions de Xbox Series étaient en circulation contre 17 millions de PS5.

La Nintendo Switch resterait cependant en tête des ventes au plan mondial, même si l’on ne parle plus ici de console new gen. Xbox annonce toutefois que les revenus de Xbox Gaming seront en légère baisse sur le Q2 en cours, principalement à cause d’une pénurie de composants aggravée par les mesures de confinement en Chine.