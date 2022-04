Sony lance la production de Ghosbusters 5

Après un 4ème (3ème ?) opus potable « mais sans plus » qui avait au moins l’honneur de laver l’affront du nanardesque Ghostbusters de Paul Feig, la franchise culte créée en 1984 par Ivan Reitman devrait continuer de nous hanter un bon moment. Sony a en effet confirmé lors du CinemaCon qui se tient actuellement à Las Vegas qu’il y aura bien une suite à Ghostbusters : Afterlife (ce dernier s’inscrit dans la continuité des deux premiers films).

Quelques jours après l’annonce d’un jeu VR pour l’Oculus Quest, la franchise Ghostbusters refait de nouveau parler d’elle.

Le projet serait actuellement en phase de préproduction et l’on a confirmation que l’intrigue se déroulerait à New York (un retour aux sources en quelques sortes). Reste à savoir si le vénérable et inénarrable Bill Murray fera son apparition dans le film (à vrai dire, on se contenterait même d’un simple cameo).