Jack Dorsey, cofondateur et ex-patron de Twitter, approuve le rachat par Elon Musk

Le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars est officiel depuis le 25 avril et Jack Dorsey l’approuve. Le cofondateur et ex-patron du réseau social a partagé son sentiment au travers de quelques tweets.

Jack Dorsey commence sa série de tweets en indiquant que « Twitter est la chose la plus proche que nous ayons d’une conscience globale ». Il poursuit en indiquant que « Twitter en tant qu’entreprise a toujours été mon seul problème et mon plus grand regret. Elle a été détenue par Wall Street et le modèle publicitaire. La reprendre à Wall Street est la bonne première étape ». Effectivement, Elon Musk va sortir le réseau social de la Bourse pour en faire une entreprise privée.

The idea and service is all that matters to me, and I will do whatever it takes to protect both. Twitter as a company has always been my sole issue and my biggest regret. It has been owned by Wall Street and the ad model. Taking it back from Wall Street is the correct first step.

