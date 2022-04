Le film Super Mario Bros est reporté à 2023

Nouveau report pour un film, avec cette fois Super Mario Bros qui n’arrivera pas avant le printemps 2023. La date de sortie initiale était le 21 décembre 2022. Il faudra donc attendre quelques mois supplémentaires.

C’est Shigeru Miyamoto en personne qui a annoncé le report du film. Le papa de Mario a fait l’annonce en passant par le compte Twitter officiel de Nintendo. « C’est Miyamoto. Après avoir consulté Chris-san, mon partenaire chez Illumination sur le film Super Mario Bros, nous avons décidé de reporter la sortie mondiale au printemps 2023 — le 28 avril au Japon et le 7 avril en Amérique du Nord. Je vous présente mes plus sincères excuses, mais je vous promets que l’attente en vaudra la peine », a-t-il indiqué. On notera au passage qu’il n’y a pas de nouvelle date pour l’Europe, mais on peut imaginer qu’elle sera similaire à celle des États-Unis.

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait.

