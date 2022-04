[Test] Yeedi Vac 2 pro : l’efficacité du nettoyage, la détection d’objets en plus

Sur le papier, le Yeedi Vac 2 pro coche toutes les cases de l’aspirateur robot up to date : une puissance nettoyage de 3000 Pa, la capacité de laver le sol, une fonction de détection des objets (il ne serait plus nécessaire de tout ranger avec chaque session de nettoyage), et enfin, une station de vidange automatique optionnelle. Dans les faits, les résultats sont un peu plus mitigés que ce que laisse entendre cette belle fiche de specs, même si le Yeedi Vac 2 pro marque des points sur l’essentiel. Explications :

Une installation rapide et sans bavures

Premier bon point du Yeedi Vac 2 pro, son installation, rapide et sans bavures. Pour la première fois (oui, pour la première fois), un robot aspi en test s’est synchronisé du premier coup et à la perfection à son app dédiée. Un scan du QR Code situé sous le capot pour récupérer l’app, l’enregistrement du compte utilisateur et du code de connexion Wi-Fi, et… ça marche !



Cette facilité d’installation est d’autant plus importante ici que sur la façade du robot, un seul bouton est proposé, pour l’activation de la session d’aspiration (en mode automatique, sans nettoyage de zone donc).

La vidange du bac (2,5 litres) prend 20 secondes, et c’est très bruyant. Le Yeedi Vac 2 Pro peut vider son sac avant de reprendre le nettoyage de la pièce

En d’autres termes, le choix de la puissance d’aspiration, le mode lavage ou le simple fait de demander au robot de retourner à sa base oblige à passer par l’app. A noter qu’en standard, le robot dispose d’une petite borne de recharge (qui fonctionne sans accrocs), mais pour ce test nous disposons aussi de la station de vidange automatique (qui fonctionne elle aussi sans accrocs). On note enfin que l’appareil est aussi livré avec un bac à liquide sous lequel est placé une petite serpillière pour le mode de lavage au sol. Après une petite heure de charge (notre robot était déjà bien chargé visiblement à réception), le Yeedi Vac 2 pro est prêt à rentrer en scène !

Après une session d’aspiration. On reconnait la brosse centrale avec des pales nylons et des pales en caoutchouc (en jaune), une brossette sur la gauche, et à l’intérieur le réservoir et son filtre HEPA

Déjà un petit « tip et astuce » : nous conseillons de laisser le robot tout nettoyer et passer partout où il le peut pour sa première session d’aspiration. C’est de cette façon que l’appareil va se constituer une carte de l’environnement et qu’il sera ensuite possible de définir des zones de nettoyage (que l’on pourra étiqueter dans l’app). Cette première étape est longue, et le robot semble dans un premier temps naviguer à vue (ce qui est logique puisqu’il n’a pas de plan préétabli et qu’il ne dispose que d’une caméra et non d’un LiDAR ou télémètre laser pour la cartographie des lieux). Cette session et les suivantes confirment rapidement plusieurs points positifs importants :

Puissant, autonome et une app au top

1 – Le Yeedi Vac 2 pro n’est pas là pour rigoler et se montre très performant en aspiration, surtout bien sûr à la puissance d’aspiration maximale (4 niveaux de puissance). Tout y passe, jusqu’aux poils de chats incrustés sur la moquette (l’appareil sait détecter les tapis et augmente automatiquement sa puissance d’aspiration quand il se trouve dessus). Le niveau de bruit est vraiment très acceptable avec les deux premiers niveaux de puissance, mais il vaut mieux aller voir ailleurs au niveau 4 (bruit de turbine !). Les 3000 Pa ne sont pas un simple argument marketing ici.

2- Le mode lavage au sol est lui aussi plutôt efficace. Une fois équipé de son bac-serpillère, l’appareil se met à vibrer pour détacher tout ce qui doit l’être. Ce n’est pas une fonction gadget ici comme cela peut l’être sur d’autres modèles d’aspi-robot que nous avons testé.

Le mode lavage du sol permet de faire de sacrés économies d’eau par rapport à un nettoyage à la serpillière classique. Et le résultat est presqu’aussi bon. Le bac à liquide s’encastre sans effort à l’arrière du Vac 2 Pro, et l’appareil passe alors automatiquement en mode lavage + aspiration.

3 – Le zonage des pièces est étonnamment performant, et le Yeedi Vac 2 pro parvient à bien contourner la plupart des petits objets (chaussure, petite figurine) et évite même les bas de rideaux.

4- Le robot est assez fin (moins de 8 cm de hauteur, ce qui lui permet de se glisser dans des zones ou d’autres robots robots ne pouvaient pas aller (comme le bas de mon meuble télé).

5- L’autonomie est excellente dans les deux premiers modes de puissance (5 heures au niveau 1, encore un peu plus de 4 heures au niveau 2), mais ça descend à 1h 30 au niveau 4 (cela dit en une heure et à cette puissance il vous fera facilement le nettoyage de 70 m2 de surface).

6 – L’interface s’avère extrêmement complète, avec quatre paramètres de nettoyage – nettoyage continu, mode « Ne pas déranger » pour éviter certaines plages horaires , Vidage automatique et aspiration puissance auto pour l’augmentation de la puissance d’aspiration sur les tapis – le choix de l’aspiration par zones, du niveau de puissance d’aspiration ou du du débit d’eau, la sélection d’un programme de nettoyage, sans oublier des infos sur l’usure/niveau de saleté de la brosse tournante, le niveau de remplissage du filtre, et l’accès à l’historique de nettoyage.

7 – L’autonomie globale, soit entre 4 et 5 heures sur les deux premiers niveaux de puissance, une recharge complète durant environ 5 heures.

Ma borne, où est ma borne ?

Malheureusement, tout n’est pas totalement rose et l’on note quelques réels défauts de jeunesse qui pourront pour certains être corrigés par une simple mise à jour (du moins on l’espère) :

1 – La reconnaissance d’objet ne marche pas très bien avec les fils électriques, et le Yeedi Vac 2 pro se bloque parfois lorsqu’il passe sur ce type d’obstacles.

2- Le robot peine à franchir des petites rebords (il y arrive le plus souvent, mais toujours avec difficulté).

3- Une fois sur deux, le Yeedi Vac 2 pro n’est pas parvenu à rejoindre sa borne de recharge, y compris parfois à des distances très proches de la borne. C’est clairement le point le plus gênant.

4- Le Yeedi Vac 2 pro ne démarre son cycle de nettoyage qu’à partir de sa borne (il n’est donc pas possible de le placer directement dans une pièce pour le nettoyage, sans quoi le robot recommence à tout cartographier).

5- Bien que relativement performant, le mode lavage au sol a encore une bonne marge de progression.

oui, il faudra aussi penser à enlever la poussière sur les consoles ;)

Conclusion

Yeedi tient sans doute quelque chose avec son Yeedi Vac 2 pro, et il est vraiment dommage qu’un petit nombre de points entachent le bilan final d’un appareil qui fait très bien ce pourquoi il a été conçu, c’est à dire aspirer efficacement les poussières au sol (ou autres…), sans oublier un mode lavage qui ne tient pas du gadget. Pour autant, certains points négatifs peuvent difficilement être évacués d’un revers de main. Un aspi-robot qui ne retourne qu’une fois sur deux (en étant large) sur sa borne de recharge ou de vidange, c’est pénible, et les fils ne peuvent toujours pas trainer par terre sans que l’on risque le blocage de l’appareil. Etre bon sur l’essentiel ne suffit donc pas toujours, même s’il faut noter ici un rapport qualité prix qui relève clairement le niveau de l’ensemble (moins de 400 euros).

Yeedi Vac 2 pro est disponible sur Amazon à 399€ (en appliquant le coupon de 50€ sous le prix), chez Cdiscount à 399€, chez Darty à 399€, chez Fnac ou encore chez AliExpress à 384€ (livraison gratuite depuis la France).