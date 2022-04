Google dévoile le nom de code d’Android 14

Android 14 n’arrivera pas avant 2023 et Google dévoile aujourd’hui le nom de code : c’est Upside Down Cake (gâteau renversé). Pour rappel, le nom de code pour Android 13 est Tiramisu.

Android 14 a pour nom de code Upside Down Cake

Chaque année, Google donne à sa dernière version majeure en date d’Android un nom de code inspiré d’un dessert, en suivant l’ordre alphabétique. Autrefois, ces noms de code étaient également les noms officiels de chaque version d’Android, y compris des noms de marque comme Android KitKat et Android Oreo.

La situation s’est toutefois gâtée lorsque nous sommes arrivés à la lettre Q. Le nom a été finalement Queen’s Cake (le gâteau de la Reine), mais ce ne fut pas le nom public. En en effet, Android 10 s’appelle tout simplement Android 10, là où son prédécesseur était connu publiquement comme Android 9.0 Pie. Depuis 2019, nous avons seulement les nombres.

Malgré tout, Google continue de donner un nom de code en interne et celui pour Android 14 est donc Upside Down Cake. Le nom est même stylisé puisque Google l’écrit « UpsideDownCake », sans espace entre chaque mot.

Pour information, un gâteau renversé est un gâteau qui est cuit « à l’envers » dans un seul moule, avec ses garnitures au fond du moule. À la sortie du four, la préparation terminée est retournée et servis sur une assiette, ce qui permet de la « redresser » et de la servir à l’endroit.