Chrome Web Store : Google ajoute des badges pour les extensions de confiance

Chrome propose l’installation d’extensions et Google veut aider davantage les utilisateurs en affichant désormais des badges de confiance. Ils s’affichent sur le Chrome Web Store et indiquent que le développeur et son extension respectent les règles.

Des badges de confiance pour les extensions de Chrome

Le premier badge est attribué aux extensions qui suivent les meilleures pratiques techniques et répondent à des normes élevées en matière d’expérience utilisateur et de design. Les membres de l’équipe de Google évaluent manuellement chaque extension avant qu’elle ne reçoive le badge, en accordant une attention particulière aux éléments suivants :

Adhésion aux directives de bonnes pratiques du Chrome Web Store, notamment en offrant une expérience agréable et intuitive, en utilisant les dernières API de la plateforme et en respectant la vie privée des utilisateurs finaux.

Une page sur le Chrome Web Store qui se veut claire et utile pour les utilisateurs, avec des images de qualité et une description détaillée.

Un autre badge indique aux utilisateurs que le développeur de l’extension se veut en conformité avec les politiques du programme de développement. Il s’obtient après une vérification de l’identité et le fait que le développeur dispose d’un bilan positif constant avec les différents services de Google (YouTube, Gmail, etc) et le respect des règles du programme pour développeurs.

Google précise que les développeurs ne peuvent pas payer pour avoir les badges sur le Chrome Web Store. C’est Google lui-même qui fait son choix. En revanche, il est possible de faire une requête pour que son extension soit évaluée et ainsi espérer avoir un badge.