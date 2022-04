Mate Xs 2 : Huawei annonce la présentation de son prochain smartphone pliable

Toujours en faiblesse sur le marché du smartphone à cause de l’embargo américain (qui ne lui permet pas de proposer des mobiles 5G sur le marché), Huawei va tenter de rebondir avec le Mate Xs 2, son prochain smartphone pliable. Après le Mate X et le Mate Xs, place donc au Mate Xs 2, qui à priori ne devrait pas modifier la donne chez le fabricant (itération sur un même modèle).

Huawei annonce donc via un petit carton d’invitation (numérique) que le Mate Xs 2 sera présenté le 28 avril prochain. On ne sait pas grand chose de ce modèle (si ce n’est que Huawei devrait logiquement reprendre le form factor du Mate Xs) mais les quelques petites fuites à son sujet laissent comprendre que l’appareil embarquera un processeur Kirin 9000 et le système d’exploitation Harmony OS (OS « maison » conçu par Huawei). Espérons aussi que Huawei fera cette fois des efforts sur le prix, le précédent modèle étant facturé 2500 euros.