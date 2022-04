TMNT : Shredder’s Revenge : Plus de 10 minutes de gameplay pour le beat them up de Dotemu

Autant le dire clairement, ça sent bon, ça sent même très bon : Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge, le beat them up du studio français Dotemu (qui s’était déjà illustré avec le superbe Streets of Rage 4) se dévoile via une longue vidéo de gameplay (11 minutes !), et c’est un régal : entre la variété des coups et super coups, les combos réalisables avec plusieurs personnages (Michaelangelo , Leonardo, Donnatello et Raphaël) et le niveau de réalisation général (les animations sont à la fois précises et hilarantes le plus souvent), c’est un véritable festival. La vidéo passe aussi en revue deux des niveaux du jeu, soit les studios de Channel 6 et les ruelles de New-York.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge n’a toujours pas de date de sortie, mais c’est peu dire que votre serviteur, grand amateur de jeux d’arcade à la prise en main immédiate, l’attend avec une impatience non feinte (Streets of Rage 4 fait déjà partie de mon top 10 de la gen précédente). TMNT : Shredder’s Revenge sortira dans le courant de l’année sur tous les supports (PlayStation, Xbox, Switch et PC).