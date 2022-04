HBO Max gagne 3 millions d’abonnés en plus sur un trimestre

AT&T, qui détient le groupe Warner, vient de publier les résultats des plateformes de streaming HBO Max et HBO. Ces dernières cumulent désormais 76.8 million d’abonnés, un chiffre en progression de 12,8 millions sur un an… et de 3 millions par rapport au trimestre précédent. Ces résultats contrastent cruellement avec ceux de Netflix qui il y a quelques heures à peine affichait une baisse du nombre d’abonnés (une première depuis 11 ans) et anticipait le départ de 2 millions d’abonnés supplémentaires sur le trimestre en cours.

HBO Max et HBO regroupent désormais 48,6 millions d’abonnés aux Etats-Unis, soit 1,8 millions d’abonnés supplémentaires par rapport au Q4 2021. Malgré ces bons résultats, WarnerMedia affiche des benefices en chute libre (-32,7% sur un an !), à seulement 1,3 milliard de dollars. Ce gadin serait principalement dû aux investissements du groupe, au lancements de CNN+ et à l’expansion du service HBO Max qui débarque dans de nouveaux pays.

Le chiffre d’affaires généré par les abonnements est de 4 milliards de dollars sur le trimestre (+4,4%). Les autres revenus du groupe sont de 3,1 milliards de dollars (+3,4%) et incluent les résultats en salles.