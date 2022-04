It Takes Two : Amazon récupère le projet de film

L’adaptation cinéma du très bon jeu collaboratif It Takes Two a été confirmée il y a plusieurs semaines, mais on ne savait pas alors qui se chargerait de la distribution, les plateformes de streaming étant désormais de grosses concurrentes aux salles de ciné. C’est finalement la plateforme Amazon Prime Video qui récupère le projet, avec dj2 Entertainement (qui a produit le film Sonic), et Seven Bucks Productions, une société de prod co-fondée par l’acteur Dwayne Johnson ! Le studio Hazelight participera aussi à la conception du film.

It Takes Two, vainqueur des Game Awards 2021, sera adapté en film pour le compte d’Amazon Prime Video

Le scénario du film, écrit par le tandem Pat Casey et Josh Miller (ce que l’on savait déjà), reprendra dans les grandes lignes l’arc narratif du jeu vidéo d’origine. On suivra donc les aventures de May et Cody, deux bambins qui se retrouvent projetés dans des minuscules poupées de chiffon (façon Coraline), et vont alors tout faire pour réintégrer leurs corps d’origine.