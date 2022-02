Le jeu It Takes Two sera adapté au cinéma par les producteurs du film Sonic

Le vainqueur des Game Awards 2021 n’a pas fini sa course triomphale. Si l’on en croit en effet les infos fraiches récoltées par le site Variety, le jeu collaboratif It Takes Two sera bel et bien adapté au cinéma par les producteurs et scénaristes du film Sonic. Le studio Hazelight, à l’origine du jeu, va donc collaborer (encore !) avec la maison de prod dj2 Entertainment pour adapter It Takes Two sur grand écran. Une sacré consécration pour l’enthousiaste Josef Fares., qui ne s’est d’ailleurs pas prié pour donner son avis sur cette adaptation : « Étant donné qu’il existe une très forte partie narrative avec plein de personnages fous et autant de moments d’action en coopération, il y a un énorme potentiel pour une super adaptation au cinéma ou à la télévision est énorme ».

Le scénario d’It Takes Two, le film, sera écrit par le tandem de scénaristes Pat Casey et Josh Miller, qui avaient déjà rédigé le script du film Sonic. En revanche, on ne sait pas si l’adaptation sera un film live-action, un long métrage d’animation ou un mélange des deux. It Takes Two est actuellement disponible sur consoles, PC, et sur le Xbox Game Pass.