Mars : le Rover Perseverance assiste à une éclipse solaire (et on en profite aussi…)

C’est une séquence merveilleuse, qui rend d’un coup bien artificielles nos querelles terrestres stériles. Il y a quelques jours en effet, le Rover Perseverance, toujours en vadrouille sur Mars, a assisté à une éclipse solaire grâce à sa caméra Mastcam-Z à très haute précision et très haut framerate : la séquence de quelques secondes à peine nous montre Phobos, la plus petite des deux lunes de Mars, passant entre sa planète mère et le soleil ! Phobos étant à la fois de forme très irrégulière et toute petite (150 fois plus petite que notre Lune), le résultat est absolument unique.

Ce n’est pas la première fois que la NASA récupère des images de Phobos passant devant le soleil, mais jamais encore une telle séquence n’avait été capturée dans son ensemble avec autant de netteté. Outre sa beauté visuelle, l’éclipse apporte aussi son lot de données exploitables : les scientifiques de la NASA peuvent ainsi déduire de ce spectacle les paramètres exacts de l’orbite de Phobos, voire affiner les données relatives à l’influence de Phobos sur la surface de Mars (à l’instar de la Lune, qui influence les marées sur Terre).

Le communiqué de la NASA précise ainsi qu’« Au fur et à mesure que Phobos tourne autour de Mars, sa gravité exerce une petite force de marée sur l’intérieur de la planète rouge. Ces forces changent aussi légèrement l’orbite de Phobos ». In fine, les scientifiques peuvent ainsi déduire « les matériaux qui composent la croûte et le manteau” de Mars.