Tesla : pour Elon Musk, le robot humanoïde Optimus sera plus important que le secteur des voitures autonomes

Décidément, Elon Musk aime rien moins que de lancer d’énormes paris technologiques, à l’image de ces savants ou ingénieurs fous de la SF qui passent leurs journées à travailler sur la prochaine technologie qui va révolutionner le monde.

Lors de la présentation des résultats de Tesla, l’entrepreneur star est revenu sur le développement du robot humanoide de Tesla, le désormais fameux Optimus. « J’ai été surpris que les gens n’aient pas réalisé l’ampleur du programme de robots Optimus », a ainsi déclaré Musk. ‘ »L’importance d’Optimus deviendra évidente dans les années à venir. Ceux qui sont perspicaces ou qui regardent, écoutent attentivement, comprendront qu’Optimus vaudra finalement plus que le secteur automobile, plus que le FSD (voitures autonomes, Ndlr) ».

Une fois encore, les ambitions de Musk semblent démesurées, et une fois encore, comme dans le cas de l’annonce de futures flottes de « robotaxis », l’état de l’art technologique ne cadre pas vraiment avec le calendrier présenté. Il reste en effet moins de 2 ans à Tesla pour dévoiler un modèle fonctionnel d’Optimus, sachant qu’il a fallu 10 fois plus de temps à Boston Dynamics pour parvenir à ses robots Atlas capables de courir et de sauter des obstacles.