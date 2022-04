En pleine pénurie de composants et de poussée inflationniste dans le monde, Tesla ne connait toujours pas la crise. Le constructeur automobile vient d’afficher des résultats records pour son Q1 2022, soit 18,7 milliards de dollars de chiffres d’affaire et 3,3 milliards de bénéfices. La progression est stupéfiante : c’est en effet 8 milliards de plus en CA par rapport au premier trimestre de l’an dernier, et l’écart est encore plus grand sur les bénéfices (438 millions de dollars sur le Q1 2021). Tesla a livré pas moins de 310 048 véhicules sur la période, principalement des Model 3 et Model Y. Ce volume de vente en forte et hausse cumulé à une marge de 39%2 (les prix ont augmenté) suffit à expliquer la croissance du géant américain.

Malheureusement pour Tesla, cette santé financière insolente ne se poursuivra pas sur le trimestre en cours. La Gigafactory chinoise de Tesla vient à peine de redémarrer après plusieurs semaines de pause liées au COVID (elle était à l’arrêt depuis le 28 mars), et le retard de production ne pourra pas être compensé par la nouvelle usine allemande ( qui n’est pas encore en pleine capacité de production). Tesla prévoit tout de même d’écouler 1,5 millions de véhicules sur l’ensemble de l’année 2022.

Au delà des résultats, Elon Musk a profité de l’occasion pour annoncer le lancement sur le marché de « robotaxis » totalement autonomes, et ce à l’horizon (proche) de 2024 ! L’objectif est de lancer une gamme de véhicules sans volant et sans pédales, en libre service, des flottes de taxis autonomes et sans chauffeurs qui seront bien entendu installées dans quelques grandes villes pour commencer. L’annonce semble tout de même très (trop ?) ambitieuse au vu de l’état de l’art actuel des technologies. La voiture véritablement autonome reste encore de l’ordre du fantasme en 2022, et l’on voit mal quel choc technologique majeur pourrait casser le moule d’ici 2 ans…