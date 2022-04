Google Stadia Pro : les jeux offerts en mai 2022

Google partage aujourd’hui la liste des jeux qui seront offerts avec Stadia Pro en mai 2022. Il y a toutefois une différence avec d’habitude : Google dévoile aujourd’hui trois jeux, le reste sera annoncé un peu plus tard. En temps normal, la liste est dévoilée en une fois.

Les jeux Stadia offerts en mai

Le premier jeu Stadia offert en mai sera Lumote: The Mastermote Chronicles. Rebondissez à travers le Grand abysse, un monde submergé rempli de Motes, ces créatures bioluminescentes qui habitent le Biovers, vivant au rythme de paysages sonores électros. Lumote est un Mote pas comme les autres, elle est curieuse et a les « yeux » bien fixés sur le pouvoir. Lorsque l’altération transforme le Grand abysse en rouge, Lumote se lance dans une quête exaltante pour rétablir la couleur bleue du monde. Pour ce faire, Lumote doit apprendre à maîtriser les puzzles du Grand abysse et à prendre le contrôle de ses habitants pour vaincre le plus grand de tous les Motes… le Mastermote !

Le deuxième titre offert est Outriders. Un jeu de shoot cryptique très sombre dévoilé par People Can Fly pour Square Enix. Il oppose le joueur à des humanoïdes, mais aussi à d’étranges créatures, aussi effrayantes que grandes. Le jeu propose trois classes au gameplay différent.

Enfin, le troisième jeu dévoilé pour l’instant est Paw Patrol, la Pat’Patrouille – le film À la rescousse d’Adventure City. Une grande ville est synonyme de grande aventure ! Quand Ryder et la Pat’Patrouille apprennent que M. Humdinger a pris le contrôle d’une métropole bouillonnante de vie, ils se précipitent pour sauver Adventure City de ses machinations perfides.