Love, Death + Robots : troisième saison datée pour la série d’animation dystopique (trailer)

Difficile de faire plus geek que Love, Death + Robots, la série d’animation de Netflix qui rempile déjà pour une troisième saison. Composée de courts métrages animés de S.F réalisés à chaque fois dans des styles graphiques différents, Love, Death, and Robots peut se targuer d’avoir réussi à contourner (en partie) le politiquement correct souvent édifiant de la plupart des plateformes de streaming (HBO compris désormais). Si la seconde saison avait baissé le pied sur la question du sexe (la violence exacerbée pose moins de soucis visiblement), on garde espoir tout de même l’espoir que la saison 3 retrouve l’esprit « pulp » du premier opus.



A ce sujet, le premier teaser de la saison 3 reprend surtout des extraits des deux saisons précédentes, et nous donne l’information que l’on attendait tous : la saison trois de Love, Death + Robots sera donc disponible sur Netflix le 20 mai prochain.