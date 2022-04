Microsoft propose 3 mois gratuits au PC Game Pass pour certains joueurs

Microsoft propose une offre qui permet d’avoir trois mois offerts au PC Game Pass. Cela concerne certains joueurs et non la totalité. De quoi leur faire découvrir l’offre qui se fait souvent appeler le « Netflix du jeu vidéo ».

Si vous avez joué à Age of Empires IV, Forza Horizon 5 ou Halo Infinite avant le 28 février de cette année, Microsoft vous offre un essai gratuit de trois mois de son PC Game Pass. L’offre est réservée aux nouveaux membres. Ceux qui possèdent déjà un abonnement ou qui ont mis fin à un abonnement précédent ne sont pas éligibles pour l’essai gratuit.

Microsoft précise que la période d’essai est valable pour ceux qui ont joué aux jeux mentionnés ci-dessus en se connectant à leur compte Microsoft. Malheureusement, cela exclut les connexions via les consoles ou les services de cloud gaming. La bonne nouvelle est que vous pouvez toujours bénéficier de l’offre si vous avez joué à Halo Infinite en mode multijoueur avant la date mentionnée.

Did you play Halo Infinite, Forza Horizon 5, or Age of Empires IV on PC before 2/28?

To say thanks, we’re giving out 3 months of PC Game Pass for free to new members only at https://t.co/5Ci8bZ0gKm pic.twitter.com/wYZcWNZtCM

— Xbox (@Xbox) April 16, 2022