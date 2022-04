DuckDuckGo dément retirer les sites pirates de ses résultats de recherche

DuckDuckGo a tenu à réagir concernant le retrait des sites pirates depuis ses résultats de recherche, assurant qu’il y a une incompréhension. Il assure que tout cela est lié à une erreur.

Pas de retrait de sites pirates

Ces derniers jours, des internautes ont remarqué que des sites pirates comme The Pirate Bay et 1337x n’étaient plus indexés sur le moteur de recherche de DuckDuckGo. Il en était de même pour YouTube-dl, un outil qui permet de télécharger les vidéos venant de YouTube. « Aucun résultat trouvé », pouvait-on lire.

DuckDuckGo se défend sur le sujet. Gabriel Weinberg, le fondateur et patron du moteur de recherche, assure que les sites pirates ont toujours été listés quand les internautes cherchaient simplement le nom. En revanche, il se peut effectivement qu’une recherche spécifique en utilisant la commande « site: » (exemple : « site:thepiratebay.org spider-man ») ait connu des problèmes. La plateforme en ligne dit enquêter sur ce point, mais précise au passage que peu de gens utilisent la commande « site: ».

Séparément, un porte-parole de DuckDuckGo a indiqué à TorrentFreak que le problème venait de Bing (sachant que DuckDuckGo s’appuie sur le moteur de recherche de Microsoft). Mais cela contredit Gabriel Weinberg, ce dernier assurant que son moteur de recherche ayant toujours listé les liens.

Il y a ensuite eu une autre déclaration d’une porte-parole, cette fois auprès de The Verge :

Après examen, nos archives indiquent que YouTube-dl et The Pirate Bay n’ont jamais été supprimés de nos résultats de recherche lorsque vous les recherchiez directement par nom ou par URL, ce que la grande majorité des gens font (il est rare que les gens utilisent des commandes « site: » ou des requêtes de ce genre en général). Nous avons des problèmes avec notre commande « site: » et pas seulement pour ces sites. Certains des autres sites changent régulièrement de nom de domaine et leur disponibilité est irrégulière, ce qui les fait entrer et sortir de l’index, mais ils devraient être disponibles dès maintenant.

Les internautes pirates qui passent par DuckDuckGo devraient donc être rassurés.